Güneş Enerjisi Santrali sayesinde içme suyu için elektrik faturası ödemiyorlar

Örnek teşkil eden proje kapsamında içme suyunda elektrik faturası yükü tamamen ortadan kalktı. İçme suyunu tarımsal sulama için de kullanan vatandaşlar ise limit aşımından dolayı cüzi miktarda ödeme yapıyor.

Bu GES'lerden 3 yılda 22'sinin kurulumu tamamlandı. Bu yıl diğer 11 ünitenin de tamamlanması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yönetmeliği kapsamında Baskil Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince hayata geçirilen projeyle, artezyenlerden içme ve sulama suyu temininde kullanılan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için 33 köyde GES kurulması planlandı.

GES'ler kurulduktan sonra köylülerden olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Yılmaz, "Gelen memnuniyetlerden dolayı Baskil Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak 2020'de de bu yatırımlarımıza devam etme kararı aldık. Dolayısıyla bunları ihtiyaç duyulan köylerimizde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz." dedi.

Kurulan ünitelerin üretime katkısı olacağını belirten Yılmaz, "Vatandaşın içme suyu temininde elektrik faturası için ödediği miktar kimi yerlerde yüzde 75, kimi yerlerde yüzde 100'e yakın azalacak. Neredeyse ücret ödemeyecekler. Dolayısıyla bu şekilde vatandaşlarımızın içme suyunu bedava kullanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

GES'leri kurmalarındaki temel amacın, köylerde yaşayanları, içme ve sulama suyu için elektrik yükünden kurtarmak olduğuna işaret eden Yılmaz, GES'lerin enerji giderinde tasarruf sağladığını vurguladı.

Yılmaz, köylerde kurdukları GES'lerin tüm Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"GES'ler doğaya hiçbir zarar vermeden, doğayla barışık şekilde elektrik üretimi yapıyor. Çevre dostu olması, doğaya herhangi bir zararının olmaması ve yenilenebilir enerji kaynağı olmasından dolayı bunu çok önemsiyoruz. Doğaya büyük katkı sunuyoruz. Kurduğumuz GES'ler yaşamı daha rahat hale getirdiği için köyün cazibesini artırmaktadır. GES'lerin kentten köylerimize dönüşü ve köylerimizdeki yaşam standardını artıracağını düşünüyoruz. GES'ler sayesinde vatandaşlarımıza köylerimizde daha rahat, daha kolay bir hayat sunabiliriz."