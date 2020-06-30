Güneş enerjisiyle köy halkı su masrafından kurtuldu

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da kurulan güneş enerjisi panelleri ile üretilen elektrik sayesinde köyün içme suyu ihtiyacı karşılanıyor.

Merkeze bağlı Bulacık köyü muhtarı Hayati Bıyıklıoğlu, 3 mahallesi bulunan köyünün 2 ayrı noktasında yer alan su kuyularının yanına güneş enerjisi panelleri kurdurdu. Elde edilen elektrik ile kuyulardan su çıkartılarak köy şebekesine veriliyor.

Bıyıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 dönemdir köyde muhtarlık yaptığını söyledi.

Köyün şebeke suyunun su kuyularından karşılandığını ifade eden Bıyıklıoğlu, "Köyümüzün iki su kuyusu var. Kuyuların başına kurduğumuz elektrikli pompalar aracılığıyla su depoya doluyor oradan da köye dağılıyordu. 40 hanelik köye aylık 6 bin lira elektrik faturası geliyordu. Bu yatırımla köyümüzü bu faturadan kurtardık." diye konuştu.

Köy sakinlerinin desteği ile yaklaşık 110 bin liraya güneş enerjisi panellerini kurdurduklarını vurgulayan Bıyıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Köyümüzün bütçesinde bir miktar para vardı ayrıca bir de arsası vardı. Köyümüzün yararına harcama yapmak şartıyla bu arsayı sattık ve böyle bir yatırım yaptık. İki deponun yanına toplamda 103 güneş enerjisi paneli yerleştirdik. Panellerden elde edilen enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Depoda su azaldığında otomatik olarak çalışıyor ve depoya suyu basıyor. Bu yatırımla köyden para toplamayacağız artık."