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Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’dan Volkan Bozkır’a tebrik mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 19.06.2020 09:59 | Son Güncelleme

Güneş Vakfı Başkanı Prof.

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’dan Volkan Bozkır’a tebrik mesajı

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır’ı tebrik etti.
Ceylan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. “Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum.
2016 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı görevinde bulanan Sayın Volkan Bozkır’ı, Güneş Vakfı olarak düzenlemiş olduğumuz 4. Uluslararası Türk Şöleninde misafir etmiştik. Şölende ilkokul öğrenimini gördüğü şehirde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sayın Bozkır, şimdi ise 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına seçildi. Bu önemli görevinde sayın Bozkır’a başarı dileklerimizi sunuyor ve Türkiye’nin uluslararası arenada göstermiş olduğu başarıları görmekten gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

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