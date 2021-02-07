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Güneşi gören Bursalılar kısıtlamayı unuttu

07.02.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen Bursa’nın Kestel ilçesi sakinleri, parklara ve meydanlara koştu.Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen Bursa’nın Kestel ilçesi sakinleri, parklara ve meydanlara koştu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Ancak vatandaşlar güneşli havayı görünce kısıtlamayı unuttu. Kendilerini dışarıya atan vatandaşların bazıları spor yapıp, bisiklete bindi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak banklara oturup sohbet edenler de vardı. Bazıları çocuklarını parkta oynattı, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi.

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