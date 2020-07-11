Güneşin sıcağı ayrı ışınları ayrı çarpıyor

Güneşin hem sıcağıyla, hem de ışınlarıyla çarptığını ve ölüme varan ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, “Aşırı sıcak olmayan bir günde bile güneş altında olup ışınlarına maruz kalmak tehlikeli. Ultraviyole ışınlarının beyne zararı var. Aman dikkat” dedi.

Bu yaz aylarını pandemi gölgesinde, “maske- mesafe- hijyen” önlem ve uyarılarıyla geçirirken, İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, güneşin ısı ve ışınlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Sıcağın aşırı terlemeye, aşırı terlemenin sıvı ve tuz kaybına, bu kaybın da kan basıncının düşmesine neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Yetim, “Büyük tansiyonun 70 mmHg’nın altına düşmesi beynin oksijenlenmesinin azalmasına ve akabinde bayılmaya yol açar. Bu sıcak çarpmasının sonucudur. Sıcak kronik hastalıkları olanları, çocukları ve yaşlıları daha da fazla çarpar. Eğer güneşin ışınlarına direkt maruz kalınırsa sıcak çarpmasına bir de ışınlar eklenir. Güneş çarpması dediğimiz bu durum ultraviyole ışınlarının beyne direkt etkisiyle gelişir. Bu ışınlar beyindeki termoregülasyon (beden ısısı ayarlama merkezi) merkezini etkiler ve bozar. Sıcak karşısında ter ve buharlaşmayı artırarak beden ısısını düşüren bu merkez bozulunca da vücut soğutulamaz. Beden ısısının artması, kan basıncının düşmesi birleşince senkop dediğimiz bayılma meydana gelir. Bayılan kişinin derisi kuru, ateşi yüksekse bu güneş çarpmasının belirtisidir. Sıcak çarpmasıyla bayılma görülürken, sıcağıyla ve ışınıyla güneş çarpmasında tablo daha ağırlaşır, bayılmanın kısa sürede düzelmemesi halinde koma ve ölüm görülebilir” dedi.