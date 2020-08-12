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Güneşliği olmayan ATM’de vatandaşlar işlem yaparken zorlanıyor

AMASYA HABERLERİ  | 12.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesinde vatandaşlar, bir devlet bankasına ait ATM’de işlem yaparken zorluk yaşıyor.Özellikle öğlenden sonraki vakitlerde para çekme ya da ATM’deki diğer işlemini yapan vatandaşlar güneşin ATM ekranına vurmasından dolayı işlemlerini yapamıyorlar.

Amasya’nın Taşova ilçesinde vatandaşlar, bir devlet bankasına ait ATM’de işlem yaparken zorluk yaşıyor.
Özellikle öğlenden sonraki vakitlerde para çekme ya da ATM’deki diğer işlemini yapan vatandaşlar güneşin ATM ekranına vurmasından dolayı işlemlerini yapamıyorlar. Kendi buldukları yöntemle şemsiyeyi güneşlik olarak kullanarak işlem yapan vatandaşların isteği bu ATM’ye bir güneşlik yapılması.
İşlem için ATM’ye gelen Özlem Ercan, “Bankada güneşlik olmadığı için milletten şemsiye alıyoruz ve işlemlerimizi öyle hallediyoruz. Güneşten göremediğimiz için işlem yapmakta zorlanıyoruz. Buraya güneşlik yapılmasını istiyoruz” dedi.

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