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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Zengin ülkeler aşılanırken, yoksul ülkeler savunmasız durumda"

24.05.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Zengin ülkeler aşılanırken, yoksul ülkeler savunmasız durumda"

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Zengin ülkelerdeki milyonlarca insan aşılanırken, daha fakir ülkelerdeki milyarlarca insan enfeksiyon, hastalık ve ölümlere karşı savunmasız durumda." dedi.

Ramaphosa, 74. Dünya Sağlık Meclisi (WHA) toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üstesinden gelmek için dünya liderlerini aşı tedarikinde yoksul ülkelerle daha zengin ülkeler arasındaki eşitsizliğin önüne geçmeye çağırdı.

Etkili ve küresel Kovid-19 aşılama çalışmalarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ramaphosa,"Düşük ve orta gelirli ülkeler dahil olmak üzere dünya genelinde aşı üretimini acilen arttırmalıyız." ifadesini kullandı.

Ramaphosa, aşıların fikri mülkiyet hakkının herkesle paylaşılmasının önemine dikkati çekerek, "Zengin ülkelerdeki milyonlarca insan aşılanırken, daha fakir ülkelerdeki milyarlarca insan enfeksiyon, hastalık ve ölümlere karşı savunmasız durumda." diye konuştu.

Ayrıca Ramaphosa, daha güvenli ve daha adil bir yaşam inşa etmenin HIV, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar ile bulaşıcı olmayan hastalıklar, anne, yenidoğan ve çocuk hizmetleri için entegre hizmetler sunmakla ilgili olduğuna inandığını belirtti.

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