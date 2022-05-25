Güney Amerika'da Yasak Elma rüzgarı!

İlk olarak 2020 yılının sonunda TVN Panama kanalında prime time’da yayınlanmaya başlayan Yasak Elma, daha sonra Meksika’da “Pecado Original” adıyla Imagen Televisión kanalında yayınlanmaya başlamıştı. Dizinin başarısı daha sonra Latina Peru ve Telefuturo Paraguay'a kadar ulaştı.

Latin Amerika’da; Ekvador, Porto Riko ve Şili, Yasak Elma’yı prototiplerine dahil edecek sonraki ülkeler arasında dikkat çekiyor.





Calinos Entertainment LATAM Satış Direktörü Duda Rodrigues: "2022, Türkiye'de ve satıldığı tüm kıtalarda Yasak Elma için şimdiden harika bir yıl olsa da, 2022'nin dizi için daha da başarılı bir yıl olacağından eminiz." dedi.



Calinos Entertainment'ın Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jose Luis Gascue ise: "2022, Yasak Elma’nın yılı olacak" diye ekledi. "Performansı her daim bir referans niteliğinde olan dizi, Latin Amerika bölgesindeki en prestijli kanallarda yayınlanacak." dedi.



