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Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak

23.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonda Türkiye'yi 16-18-20-21 yaş kategorilerinde 15'i kadın olmak üzere toplam 31 sporcu temsil edecek

Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Victoria kentinde düzenlenecek organizasyon 28 Ağustos'ta sona erecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 16-18-20-21 yaş kategorilerinde 15'i kadın olmak üzere toplam 31 sporcu temsil edecek. Sporcular, sürat, orta, uzun ve bayrak yarışında yer alacak.

Türkiye'yi organizasyonda şu isimler temsil edecek:

Kadınlar:

Kadınlar 16 Yaş: Hatice Elif Kurt, Azra Coşkun, Aleyna Minden, İrem Gül Nazlımoğlu.

Kadınlar 18 Yaş: Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Beyza Nur Kaplan, Betül Önal, Buse Açıl.

Kadınlar 20 Yaş: Duygu Yigen, Semanur Özdemir, Esma Melle, Ayşe Nur Koç.

Kadınlar 21 Yaş: Elif Gökçe Avcı, Hilal Oruç, Buket Aydın.

Erkekler:

Erkekler 16 Yaş: Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, Utku Çiçek, Barış Sarıca, Emre Kırgıl.

Erkekler 18 Yaş: Hüseyin Yüce, Halil Özdemir, Ayberk Keskin, Hüseyin Şahan.

Erkekler 20 Yaş: Orbay Fatih Yıldız, Uğur Üstündağ, Kadir Buğra Budak, Bora Ege Sarp.

Erkekler 21 Yaş: Ahmet Kaçmaz, Özgür Fettah, Ayhan Bikir, Koray Şahin.

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