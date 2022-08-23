Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Victoria kentinde düzenlenecek organizasyon 28 Ağustos'ta sona erecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 16-18-20-21 yaş kategorilerinde 15'i kadın olmak üzere toplam 31 sporcu temsil edecek. Sporcular, sürat, orta, uzun ve bayrak yarışında yer alacak.

Türkiye'yi organizasyonda şu isimler temsil edecek:

Kadınlar:

Kadınlar 16 Yaş: Hatice Elif Kurt, Azra Coşkun, Aleyna Minden, İrem Gül Nazlımoğlu.

Kadınlar 18 Yaş: Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Beyza Nur Kaplan, Betül Önal, Buse Açıl.

Kadınlar 20 Yaş: Duygu Yigen, Semanur Özdemir, Esma Melle, Ayşe Nur Koç.

Kadınlar 21 Yaş: Elif Gökçe Avcı, Hilal Oruç, Buket Aydın.

Erkekler:

Erkekler 16 Yaş: Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, Utku Çiçek, Barış Sarıca, Emre Kırgıl.

Erkekler 18 Yaş: Hüseyin Yüce, Halil Özdemir, Ayberk Keskin, Hüseyin Şahan.

Erkekler 20 Yaş: Orbay Fatih Yıldız, Uğur Üstündağ, Kadir Buğra Budak, Bora Ege Sarp.

Erkekler 21 Yaş: Ahmet Kaçmaz, Özgür Fettah, Ayhan Bikir, Koray Şahin.

