Güney Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Kupası yarışları Bodrum'da düzenlendi

Güney Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Kupası yarışları, 25 teknede 140 sporcunun katılımıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK), Milta Bodrum Marina ve Marina Yacht Club desteğinde düzenlenen yarışlar, Bodrum açıklarında coğrafi rotada yapıldı.

IRC, Destek ve Tırhandil sınıflarındaki yarışlara katılım yoğun oldu. Havanın da oldukça elverişli olmasıyla yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral, sahil güvenlik botundan yarışları takip etti.

Telsizden Sahil Güvenlik'in 40'ıncı yıl dönümünü kutlayıp yarışmacılara başarı dileyen Bayar, daha sonra başlama düdüğünü çaldı.

Yarışlar akşam Milta Marina'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

