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Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

26.01.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Ege'nin güneyi ve Doğu Akdeniz'in batısında fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ege'nin güneyinde Aydın-Muğla civarında, rüzgarın sabah saatlerinde kuzey-kuzeybatı yönlerinden fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in batısında, Anamur-Silifke civarında ise kuzey-kuzeybatı yönlerinden perşembe günü başlayacak rüzgarın fırtına şeklini alması ve aynı günün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların, fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda tedbirli olması gerekiyor.

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