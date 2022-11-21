YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Güney Ege’de belirlenen 9 pilot ilçenin turist profili çıkarılacak

Güney Ege’de belirlenen 9 pilot ilçenin turist profili çıkarılacak

21.11.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Ege Bölgesi’nde eko-turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje ile belirlenen 9 ilçenin turist profili çıkarılacak.

Güney Ege’de belirlenen 9 pilot ilçenin turist profili çıkarılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Ekoturizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı” çerçevesinde Güney Ege’nin eko-turizm ilçelerine yönelik hedef pazar analizi çalışması gerçekleştirildi. Proje dahilinde eko-turizmde odak ilçe olarak belirlenen Aydın’ın Karacasu, Kuşadası, Söke ilçeleri, Denizli’nin Buldan, Çameli, Pamukkale ilçeleri, Muğla’nın Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz ilçeleri ve İzmir’in Ula ilçesine yönelik uygun turist profili belirlenecek. Belirlenen 9 pilot ilçe, yapılacak çalışmalarla birlikte hedef kitlelere doğru yöntemlerle tanıtılacak.

Ayrıca, “Güney Ege Eko-Turizminde Yeni Destinasyonlar Hedef Pazar Analizi” çalışması ile eko-turizm potansiyeli harekete geçirilecek olan Güney Ege’de turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor.

Güney Ege Bölgesi’nde eko-turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve turizm faaliyetlerinin iç kesimlere yaygınlaştırılarak belirlenen hedef ilçelerde turizm gelirlerinin artırılması amacıyla başlatılan “Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı” 2024 yılına kadar yürütülecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası Belediyesi’nden açıklama: "Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz"Kuşadası Belediyesi’nden açıklama: "Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz"
Anahtar Kelimeler:
Turizm

Aydın Namaz Vakitleri 22 Kasım Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:00
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:20
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.