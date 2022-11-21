Güney Ege’de belirlenen 9 pilot ilçenin turist profili çıkarılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Ekoturizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı” çerçevesinde Güney Ege’nin eko-turizm ilçelerine yönelik hedef pazar analizi çalışması gerçekleştirildi. Proje dahilinde eko-turizmde odak ilçe olarak belirlenen Aydın’ın Karacasu, Kuşadası, Söke ilçeleri, Denizli’nin Buldan, Çameli, Pamukkale ilçeleri, Muğla’nın Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz ilçeleri ve İzmir’in Ula ilçesine yönelik uygun turist profili belirlenecek. Belirlenen 9 pilot ilçe, yapılacak çalışmalarla birlikte hedef kitlelere doğru yöntemlerle tanıtılacak.

Ayrıca, “Güney Ege Eko-Turizminde Yeni Destinasyonlar Hedef Pazar Analizi” çalışması ile eko-turizm potansiyeli harekete geçirilecek olan Güney Ege’de turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor.

Güney Ege Bölgesi’nde eko-turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve turizm faaliyetlerinin iç kesimlere yaygınlaştırılarak belirlenen hedef ilçelerde turizm gelirlerinin artırılması amacıyla başlatılan “Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı” 2024 yılına kadar yürütülecek.

