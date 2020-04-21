Güney Ege’deki sosyal sorunların çözümü için proje önerileri bekleniyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Aydın, Denizli ve Muğla’daki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayacak uygun proje önerilerini bekliyor.

GEKA’nın 2019 yılında yürütmeye başladığı destek programlarından biri olan SOGEP Programı Bölgedeki yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek amacını taşıyor. Aynı zamanda, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ile sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak ta programın diğer amaçları arasında yer alıyor.

Programa, “Kar Amacı Güden Kuruluşlar” ile “Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar” başvuru yapabiliyor. Kar amacı güden kuruluşları; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri kapsıyor.