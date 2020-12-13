Güney Ege'nin "yeşil altını" sıkılarak yağa dönüştürülüyor

SEBİHA ARSLAN - Güney Ege'de antik dönemden beri sofraları lezzetlendiren ve çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan zeytinin, hasadıyla beraber sıkılarak zeytinyağına dönüştürülmesine de başlandı.

Turizmin yanı sıra tarım kenti de olan Muğla'da aralık-ocak döneminde büyük zahmetlerle toplanan zeytinler, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bölgedeki geçmişi 3 bin yıl öncesine kadar dayanan ve farklı medeniyetlerce şifa kaynağı olarak görülen zeytinden bugün yaklaşık 40 bin çiftçi geçimini sağlıyor.

Yöre halkınca "yeşil altın" olarak adlandırılan zeytinlerin büyük bölümünden farklı yöntemlerle yağ elde ediliyor.

Bölgede en fazla zeytin ağacının bulunduğu ilçelerden birisi olan Datça'da da çiftçiler hummalı bir şekilde hasada devam ediyor. Toplanan zeytinlerin büyük kısmı yağlık olarak ayrılıyor.

- "7 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde ediliyor"

Kızlan Mahallesi'nde uzun yıllardır faaliyetini sürdüren fabrikada, üreticilerin zahmetle topladığı zeytinler yine aynı özenle zeytinyağına dönüştürülüyor.