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Güney Kore’den Elazığ’daki Kore Gazilerine Vefa

ELAZIĞ HABERLERİ  | 26.06.2020 10:26 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Güney Kore Cumhuriyeti vefa örneği göstererek Elazığ’da ikamet eden Kore gazilerinin kullanması için maske gönderdi.Dünya genelinde Covid-19 ile mücadele sürerken, Güney Kore Cumhuriyeti örnek bir davranış gösterdi.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Güney Kore Cumhuriyeti vefa örneği göstererek Elazığ’da ikamet eden Kore gazilerinin kullanması için maske gönderdi.
Dünya genelinde Covid-19 ile mücadele sürerken, Güney Kore Cumhuriyeti örnek bir davranış gösterdi. Güney Kore’den, Elazığ’da bulunan Kore gazilerinin kullanması maske gönderildi.Gönderilen maskeler Vali Erkaya Yırık’ın talimatıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezinde görevli ASDEP personeli tarafından Kore gazileri ve ailelerine ulaştırıldı.
Maskeyle birlikte Kore Savaşı’nın 70. Yılını Anma Komitesi tarafından gönderilen mektupta ise, ”Saygıdeğer Kore gazilerimiz, hiç tanışmamış olsak da, gönül bağı ile bağlı olduğumuz siz dostlarımıza Çok uzaktan yolladığımız bu kısa mektupla selamlarımızı sunuyoruz. Silah sesleri ve çatışmalarla dolu yabancı topraklarda hayatlarınızı riske atarak kurtardığınız o insanlar , ülkedeki vatandaşların dedesi, ninesi, babası ve annesiydi. O zamandan beri 70 yıl geçti ve bu uzun sürede çok şey değişti. Sizler genç ve muhteşemdiniz, şu anda ise harika dedeler oldunuz. Kore Cumhuriyeti de savaştaki halinden eser kalmayacak şekilde harika bir ülke haline geldi. Ancak asla değişmeyen şey, hepimizin sizi hatırlaması ve minnettar olduğumuzdur. Ayrıca sizlerin de Kore Cumhuriyeti’nin hala hatıralarınızda olduğuna inanıyoruz.Birbirimize yürekten desteklersek, aşamayacağımız zorluk yoktur. Dünyanın dört bin yanındaki insanlar, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Covid-19 pandemisi yüzünden acı ve zorluk çekiyorlar. Özellikle, gençliğini Kore Cumhuriyetini korumaya adamış olan sizlerin iyiliğinden endişe duymaktayız. Bu niyetle sizlere naçizane bir hediye hazırladık. Bize uzattığınız sıcak yardım eliyle asla kıyaslanamayacak olsa da, mevcut durumu atlatmanıza bir nebze de olsa yardımcı olacağına umut ediyoruz. Bu benzeri görülmemiş zorluktan çıkacağımıza ve yakın zaman da sizlerle daha iyi şartlarda bir araya geleceğimize inanıyoruz. Size ve değerli ailelerinize bu zor zamanda sağlık ve sıhhat dileriz”denildi.

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