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  4. Güney Kore’den geldiler, 2 gün Yüksekovalı ailenin misafiri oldular

Güney Kore’den geldiler, 2 gün Yüksekovalı ailenin misafiri oldular

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Güney Koreli 4 arkadaş, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde misafir oldukları evde yöresel elbise giyip zaman geçirdiler.Üniversite öğrencisi olan Güney Koreli 4 arkadaş, yaptıkları projeler üzerine ülke ülke gezmeye başladılar.

Güney Koreli 4 arkadaş, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde misafir oldukları evde yöresel elbise giyip zaman geçirdiler.
Üniversite öğrencisi olan Güney Koreli 4 arkadaş, yaptıkları projeler üzerine ülke ülke gezmeye başladılar. Proje kapsamında 2 gün önce İstanbul’a ardından da Yüksekova’ya gelen Lee Byeong Chan (23), Lee Ju Yeon (22), Byun Jin Hee (24) ve Moon So Young (18) isimli 4 arkadaş, ilçenin merkezini gezdikten sonra çarşı merkezinde bulunan Cevat Çapa’nın dayısının iş yerine geçtiler. Çapa’nın dayısının iş yerinde bir süre bekleyen Koreli 4 arkadaş, gidecek yerleri olmadığı ve nasıl otele gideceklerini sordular. İlçe halkının misafirperverliğinden dolayı iş yeri sahibinin yeğeni Cevat Çapa bunları dışarıda bırakmaya gönlü varmayınca 4 arkadaşı misafir etti. Misafir oldukları eve çok ısınan Koreli 4 arkadaş, ev halkıyla ayını ortamı paylaştılar. Yöresel kıyafetleri giyip yörenin yemeklerini yiyen 4 arkadaş, 2 gün gün boyunca gönüllerince eğlendiler. Gezgin 4 arkadaş, projeleri kapsamında ilçenin kültürel yerlerini gezdikten sonra ilçeden ayrıldılar.
Yüksekova’da misafir oldukları ev sahibi Cevat Çapa, ’’Güney Kore’den İstanbul’a, İstanbul’dan ise direk Yüksekova’ya gelmişler. Yüksekova’ya geldiklerinde direk nereye gideceklerini bilmedikleri için dayımın dükkanına girmişler. Bizimkilerle karşılaşmışlar oradan tanıştılar. Bizde o misafirperliğimizi göstermek için eve davet ettik. Bir gün dayımda bir günde bizde kaldılar. Misafirperverliğimizi gösterdikten sonra bugün akşama doğru kendi memleketlerine geri dönecekler. 2 günlük zaman zarfında yemek kültürümüzü gösterdik. Telefonda çeviri dili olarak nasıl bir hayatımızın olduğunu gösterdik, anlattık. Burayı, çok beğendiler. Yazın bir daha gelmelerini düşünüyorlar. Bizde onları bekliyoruz. Elimizde geldikçe bu tür insanlara misafperveliğimizle karşılamayı düşünüyoruz" dedi.

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