Güney Marmara feribot seferlerine fırtına engeli

BALIKESİR (AA) - Erdek ile Adalar güzergahında yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Adalar, Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı-Avşa hattında planlanan tarifeli tüm seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

