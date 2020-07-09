Güney Marmara'da 8 milyon liralık elektrik faturası taksitlendirildi

Güney Marmara'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırladığı esnek ödeme planında 8 milyon liralık fatura taksitlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde müşterilerine yönelik birçok kolaylık sunan Limak Enerji, enerji kesintisi gibi müşterilerin mağdur olabilecekleri durumlarla karşı karşıya kalınmaması için haziran ayında taksit uygulaması başlattı.

Kampanya kapsamında müşteriler, kredi kartsız olarak ödemelerini 3 aya kadar taksitlendirme imkanına sahip oldu. Uygulamada fatura sayısı değil, toplam borç tutarı esas alındı ve müşteriler önceki dönem borçlarına da taksitlendirme işlemi uyguladı.

Toplamda 3 taksit uygulamasıyla bugüne kadar 8 milyon liralık fatura taksitlendirildi. Şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişinin yararlandığı uygulama 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

Müşterilerin uygulamadan yararlanabilmeleri için ise online.limakuludag.com.tr adresli Limak Enerji Uludağ Elektrik'in sanal şubesi, "OlduBil" mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden taksitlendirme başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Şirket ayrıca müşterilerin faturalarının ödeme tarih aralığını ve alt limitlerini kendilerinin belirleyeceği "Esnek Fatura Uygulaması" ve "Kesintisiz Enerji Uygulaması" ile enerji kesim oranında yüzde 50'lik bir düşüş sağladı.

Son dönemde "Askıda Fatura Uygulaması"nı devreye alan Limak Enerji, 3 taksit uygulamasıyla da müşterilerine taksit imkanı sunmuş oldu.

