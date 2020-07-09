YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Güney Marmara'da 8 milyon liralık elektrik faturası taksitlendirildi

Güney Marmara'da 8 milyon liralık elektrik faturası taksitlendirildi

BURSA HABERLERİ  | 09.07.2020 20:02 | Son Güncelleme

Güney Marmara'da 8 milyon liralık elektrik faturası taksitlendirildi

Güney Marmara'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırladığı esnek ödeme planında 8 milyon liralık fatura taksitlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde müşterilerine yönelik birçok kolaylık sunan Limak Enerji, enerji kesintisi gibi müşterilerin mağdur olabilecekleri durumlarla karşı karşıya kalınmaması için haziran ayında taksit uygulaması başlattı.

Kampanya kapsamında müşteriler, kredi kartsız olarak ödemelerini 3 aya kadar taksitlendirme imkanına sahip oldu. Uygulamada fatura sayısı değil, toplam borç tutarı esas alındı ve müşteriler önceki dönem borçlarına da taksitlendirme işlemi uyguladı.

Toplamda 3 taksit uygulamasıyla bugüne kadar 8 milyon liralık fatura taksitlendirildi. Şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişinin yararlandığı uygulama 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

Müşterilerin uygulamadan yararlanabilmeleri için ise online.limakuludag.com.tr adresli Limak Enerji Uludağ Elektrik'in sanal şubesi, "OlduBil" mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden taksitlendirme başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Şirket ayrıca müşterilerin faturalarının ödeme tarih aralığını ve alt limitlerini kendilerinin belirleyeceği "Esnek Fatura Uygulaması" ve "Kesintisiz Enerji Uygulaması" ile enerji kesim oranında yüzde 50'lik bir düşüş sağladı.

Son dönemde "Askıda Fatura Uygulaması"nı devreye alan Limak Enerji, 3 taksit uygulamasıyla da müşterilerine taksit imkanı sunmuş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Gölet, orman ve bungalov evleri eşsiz bir manzara sunuyor

Gölet, orman ve bungalov evleri eşsiz bir manzara sunuyor

Edirne'deki "çevreci cami" cemaatinin desteğiyle güzelleşiyor

Edirne'deki "çevreci cami" cemaatinin desteğiyle güzelleşiyor

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı

Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı

Başkan Demir, kapalı halk pazarına birim müdürleriyle çıkartma yaptı

Başkan Demir, kapalı halk pazarına birim müdürleriyle çıkartma yaptı

Bursa Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:43
Sabah
05:36
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:42
Yatsı
22:27

Bursa Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Beyce Eczanesi
Nilufer
Beyce Eczanesi
Nilufer
Beyce Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

Yolçatı’nın Plan Meselesi Çözüldü

Yolçatı’nın Plan Meselesi Çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.