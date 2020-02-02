Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu’dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 153 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz, “Bu kararlı duruşunuzu destekliyoruz” dedi.

Doğu Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz ve beraberindeki 50 kişilik platform üyesi kanaat önderleri ile birlikte, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 153 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ziyarette aileler ile tek tek görüşen Başkan Yaz, ailelerin bu kararlı duruşlarının yanında olduklarını söyledi.

Yapılan ziyaret sırasında açıklamada bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz, “Annelerin vermiş olduğu direniş hareketine destek olmak için kardeşlerimizle birlikte yanınıza geldik” dedi.

“Bizde diyoruz ki; artık yeter ve Edi Bese”

Yaz, “Biz bu konularda halen üzerimizdeki korkuyu atmadık. Ama sizler cesursunuz o korkuları attınız ve bugün buradasınız. Bizde diyoruz ki; artık yeter ve Edi Bese ve bu milletin evlatlarını dağlarda gezdirmeyin. Bu millet evlatları empelyal güçlerin çıkarına feda ettirmeyin. Bu memleketin evlatları küresel güçlerin ve karanlık şebekelerinin istek ve arzularına göre onların hayatlarını feda ettirmeyin. Hepimiz Kürt’üz ve bizler de burada Kürt’üz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyız. Bizim bayrağımız bu bayraktır, bizim devletimiz bu devlettir. Biz bu devlete sahip çıkmadığımız müddetçe ve sizler gibi onurlu direniş göstermediğimiz müddetçe, inan ki, aramıza sadece terör örgütleri bütün zehirleri ile birlikte varlıklarını sürdüreceklerdir” dedi.