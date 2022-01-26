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Güneydoğu Anadolu'da yaban hayvanları için doğaya 35 ton yem bırakıldı

26.01.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Anadolu'da yaban hayvanları için doğaya 35 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bu yıl doğaya 35 ton 640 kilogram yem bırakıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Çetin kış şartlarına rağmen hayvanlara yem desteğinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, "Bakanlığımızın çizdiği hedefler doğrultusunda her yıl katlanarak artan miktarda yemi yaban hayvanlarıyla buluşturuyoruz. Bu yıl bölge müdürlüğümüzce Şanlıurfa, Şırnak, Mardin, Adıyaman, Gaziantep'te yaban hayvanları için 35 ton 640 kilogram yem bırakıldı." ifadelerine yer verildi.

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