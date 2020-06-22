YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Güneydoğu Anadolu'dan mayısta 568,8 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu'dan mayısta 568,8 milyon dolarlık ihracat

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: - "Mart ayından itibaren ihracatta ciddi düşüşler yaşanmıştı. Mayıs sonu itibarıyla düşüş hızı yavaşladı, toparlanma sinyalleri almaya başladık"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) mayıs ayında 163 ülkeye 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, GAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında birliğe bağlı Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Kilis'ten 163 ülkeye 2 bin 478 alandan dış satım yapıldı.

Mayıs ayında sanayi ürünleri ihracatından 346 milyon 500 bin dolar, tarım ürünlerinden 221 milyon 16 bin dolar gelir elde eden GAİB üyesi firmalar, madencilik sektöründe ise 1 milyon 294 bin dolar ihracat yaptı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 85 milyon dolarla halı sektörü alırken, bunu 74 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 73 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri sektörü izledi.

Ağaç mamulleri ve orman ürünlerinde de mayısta 34 milyon 865 bin dolar gelir elde edildi.

GAİB'in mayıs ayı ihracatı, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 29 azaldı.

- En çok ihracat Irak'a

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk sırada Irak yer aldı. Birlik üyesi firmalar mayısta Irak'a 157 milyon dolarlık ürün sattı. Irak'ı 63 milyon dolarla ABD, 24 milyon dolarla Birleşik Krallık, 19 milyon dolarla Almanya, 17 milyon dolarla Suriye takip etti.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu'daki üretiminin Türkiye'nin ihracatında ciddi paya sahip olduğunu söyledi.

Bölgedeki üretimin hız kesmeden devam ettiğine dikkati çeken Kileci, "Bölgemiz tüm sektörleriyle sanayisi ve işletmeleriyle Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sunmakta, içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda azimli üretici ve ihracatçılarıyla hep birlikte var gücüyle çalışmaktadır." dedi.

- "Toparlanma sinyalleri almaya başladık"

Kileci, ülkelerin Kovid-19 salgının etkisini yitirmemesine rağmen sınırlarını daha fazla kapalı tutmak ve ithalata sınırlama getirmek istemediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böyle devam edilirse dünya ticaretindeki durgunluk ve bunun ülke ekonomilerine etkileri geri dönülmez zararlar verecektir. Koruma önlemlerine devam etmek şartıyla sınır kapılarımızdaki araç geçişi, eski seyrine dönmeye başladı. Salgın nedeniyle bekletilen siparişler yavaş yavaş yerlerine ulaşıyor. Mart ayından itibaren ihracatta ciddi düşüşler yaşanmıştı. Mayıs sonu itibarıyla düşüş hızı yavaşladı, toparlanma sinyalleri almaya başladık."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Aras Eczanesi
Sehitkamil
Esen Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Şahinbey Eczanesi
Sehitkamil
Bozdoğan Karataş Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.