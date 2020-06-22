Güneydoğu Anadolu'dan mayısta 568,8 milyon dolarlık ihracat

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) mayıs ayında 163 ülkeye 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, GAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında birliğe bağlı Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Kilis'ten 163 ülkeye 2 bin 478 alandan dış satım yapıldı.

Mayıs ayında sanayi ürünleri ihracatından 346 milyon 500 bin dolar, tarım ürünlerinden 221 milyon 16 bin dolar gelir elde eden GAİB üyesi firmalar, madencilik sektöründe ise 1 milyon 294 bin dolar ihracat yaptı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 85 milyon dolarla halı sektörü alırken, bunu 74 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 73 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri sektörü izledi.

Ağaç mamulleri ve orman ürünlerinde de mayısta 34 milyon 865 bin dolar gelir elde edildi.

GAİB'in mayıs ayı ihracatı, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 29 azaldı.