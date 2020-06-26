Güneydoğu düğünlerinde altın tercihleri değişiyor

Bu değişikliğin kuyumcuları da etkilediğini ifade eden Özdinç, 1 Temmuz itibarıyla düğünlerin yapılacak olmasının piyasaya bir hareketlilik getirdiğini aktardı.

Özdinç, düğünlerde altın alma geleneğinin halen devam ettiğini ancak tercih edilen miktarda değişikliğe gidildiğini kaydetti.

Salgınla birlikte dünya genelindeki etkiyle altın fiyatlarının yükseldiğini ifade eden Özdinç, bunun da evlenecek çiftlere yansıdığını belirtti.

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde kuyumcuların da bütün sektörler gibi etkilendiğini söyledi.

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Düğünlerde takılan yüksek miktardaki altınlarla dikkati çeken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak düğün sezonu öncesi kuyumcular da değişen tüketici tercihlerine göre hazırlık yapıyor.

- Bilezikler inceldi

Bölgede evlilik hazırlıklarında en büyük harcamanın altına yapıldığına işaret eden Özdinç, şöyle konuştu:

"Eskiden insanlar 12 çift bilezik, kolye, küpe, kordon, kemer, alyans alırdı ve evlenirdi. Şu an bunların içinde ilk tarihe karışan altın kemer oldu. Hiç kimse artık kemer almıyor. Kemer altın yaptıranımız hiç yok. Geçmişte 12 çift bilezik alırlardı şimdi ise 1 veya 2 çifte ancak güçleri yetiyor. Kalın alyanslar tercih edilirdi, artık ince alyanslar tercih edilmeye başlandı. Bilezikler 15-20 gramlıklar alınırdı, şu an 7-10 gramlıklar alınıyor."

Özdinç, düğünlere davetli olarak gelenlerin taktığı altınlarda da tercihlerin değiştiğini anlatarak, "Artık çeyrek ve yarım altın takan kalmadı gram altına dönüldü." dedi.

Yatırım aracı olarak altın tercih edenlere de seslenen Özdinç, "Halkımız uzun vadede altına yatırım yapsınlar lütfen. Bir de en önemli nokta anne ve babasının alışveriş yaptığı kuyumcuyu terk etmesinler. Onun için güvendikleri kuyumcularla devamlı alışveriş yapsınlar." diye konuştu.

