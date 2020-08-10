Güneydoğu ihracatının gözde pazarı Orta Doğu

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2020 yılının 7 aylık döneminde Orta Doğu'nun başı çektiği 187 ülkeye, 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yılın 7 aylık döneminde 5 milyar 59 milyon 760 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu'nun sanayicisi, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 4,8 gerilemeyle 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracatta kaldı.

Temmuz ayında da geçen yılın aynı ayına göre 5,3'lük bir artışla 839 milyon 307 bin dolarlık ticaretini artıran iş insanları, 7 aylık dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini minimize etmeye çalışıyor. Bu anlamda yılın geride kalan aylarında 187 ülkeye ürün satmayı başaran ihracatçılar, bölgeye katma değer kazandırıyor.

Bölge ihracatında Orta Doğu ülkeleri, yüzde 40,8 payla en çok ilgi görülen pazar oldu. Bu pazarı yüzde 19,2 ile AB ülkeleri yüzde 15'lik payla Afrika ülkeleri takip etti.