Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı

Zorunlu olmadıkça hasta, yaşlı ve çocukların güneşin tam tepede olduğu saat 12.00'de hiç dışarıda bulunmaması gerektiği uyarısını yapan Toprak, "Vücut ne kadar sağlam olursa olsun ciddi sıcaklıklar olduğu zaman kişide bir de kronik rahatsızlık varsa yaşlıysa, hamileyse, diyabeti tansiyonu, böbrek hastalıkları varsa çok daha risk altında. Bunlar içinde bir grubu özel olarak vurgulamak istiyorum. Tansiyon hastaları, kalp yetersizliği veya başka bir nedenle idrar söktürücü ilaç alan kişiler. Bu kişiler için sıcaklık çok daha tehlikeli olabilir." dedi.

Toprak, sıcaklık artışı ile aşırı terlemeye bağlı olarak vücutta ciddi düzeyde sıvı azalmasının yaşandığını dile getirerek, sağlıklı bir insanda sıvı azalmasının kolay tolere edildiğini, sıvı kaybettiği zaman susama merkezinin uyarıldığını aktardı.

"Hasta susar, su içerek bunu telafi eder. Ancak yaşlı kişilerde diyabetlilerde ve bazı kişilerde bu merkezin yeteri kadar uyarılması olmayabilir veya geç uyarılabilir ve vücut uzun süre susuz kalabilir. Bu susuz kalma da ölüme kadar götürecek çeşitli nedenlere neden olabilir." diyen Toprak, şunları kaydetti: