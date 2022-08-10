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Güneydoğu'da ilk kez triatlon faaliyeti düzenleyecek

10.08.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya: "Triatlonu ulaşılabilir kılmak, tabana doğru genişletmek amacındayız''

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, hafta sonu ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde triatlon yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, triatlon sporunun geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefleyen proje ile yurt genelinde 14 bölgede "TTF Bölgesel Triatlon Ligi" düzenlenecek.

Açıklamada görüşleri aktarılan Başkan Yalçınkaya, konuyla ilgili 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde sırasıyla TTF Bölgesel Triatlon Ligi'nin 14. ve 12. bölge birinci etap yarışlarının yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz tüm bölgelerdeki faaliyetlerimiz bizim için önemli. Türkiye'de ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir triatlon faaliyeti düzenleyecek olmaktan ötürü doğrusu bugün heyecanımız biraz daha fazla. Triatlonu ulaşılabilir kılmak, tabana doğru genişletmek amacındayız. Hafta sonu triatlonun kalbi Batman ve Şırnak'ta atacak."

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