YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Güneydoğu'daki çiftçilerden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Güneydoğu'daki çiftçilerden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

MARDİN HABERLERİ  | 01.04.2020 18:37 | Son Güncelleme

Güneydoğu'daki çiftçilerden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

BATMAN/MARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na Batman ve Mardin'deki çiftçiler de destek sundu.

Koronavirüs salgını ile mücadelede mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına destek sürüyor.

Batman'da yaşayan çiftçi Burhan Dayan, kampanyaya 100 bin lira bağışta bulundu.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte çiftçilik yapan Dayan'ın, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'i makamında ziyaret ederek, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira katkıda bulunduğu belirtildi.

Mardin'de Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nı desteklediklerini söyledi.

Bağışladıkları rakamı açıklamak istemediklerini ifade eden Öter, "Bizim en büyük gücümüz bu birlik ve beraberliğimiz, dayanışmamızdır. Bu dayanışmamız ne kadar değerli bir millet olduğumuzu ve bunun kıymetini bilmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu duyguyu kaybetmememiz gerekiyor. Birlik, beraberlik, dayanışma her şeyin üzerinde." diye konuştu.

Öter, koronavirüs ile mücadele sürecinde hububat konusunda bir sıkıntının yaşanmadığına dikkati çekerek, ambarlarındaki buğday, arpa, mercimeği fabrikalara gönderdiklerini kaydetti.

"Stoklarımız yeni mahsule kadar Allah'ın izniyle yetecek, herhangi bir sıkıntı olmayacaktır." diyen Öter en büyük arzularının bu virüsün bir an önce etkisinin sona ermesi olduğunu bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kızıltepe mardin Milli Dayanışma Kampanyası'na destek açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Mardin Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
05:56
Öğle
12:26
İkindi
15:59
Akşam
18:46
Yatsı
20:03

Mardin Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Ömerli Eczanesi
Omerli
Değer Eczanesi
Nusaybin
Kardaş Eczanesi
Midyat
Ava Eczanesi
Mazidagi
Sayılır Eczanesi
Derik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mardin’de Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Mardin’de Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

Batı'dan Yardım Için Gelen Iş Adamları 'Kardeşlik Çadırı'nda Gönül Birliği Kurdu

Batı'dan Yardım Için Gelen Iş Adamları 'Kardeşlik Çadırı'nda Gönül Birliği Kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.