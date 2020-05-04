YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Güneydoğu'dan 4 ayda 2,6 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu'dan 4 ayda 2,6 milyar dolarlık ihracat

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

Güneydoğu'dan 4 ayda 2,6 milyar dolarlık ihracat

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın dört aylık döneminde bölgeden 2 milyar 659 milyon 446 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen olağanüstü bir gayretle ihracatını devam ettiren Güneydoğulu ihracatçılara teşekkür etti.

Yaklaşık 3 aydır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Kileci, salgın nedeniyle ihracatta yaşanan düşüşün ilerleyen süreçte yeniden normale döneceğini vurguladı.

Kileci, "Bu yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre bütün sektörlerimizdeki ihracatta önemli bir düşüş görüyoruz. Bölgemizden geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 9,8 düştü ve 2 milyar 659 milyar dolarlık ihracat yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge illerindeki ihracat liderliğini 2 milyar 319 milyon 459 bin dolarla Gaziantep'in sürdürdüğünü, bu ili de Mardin, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'in izlediğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
Anahtar Kelimeler:
Fikret Kileci GAİB Güneydoğu İhracat

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:26
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Akasya Eczanesi
Sehitkamil
Basra Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Güler Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İspanya’da Boğulan Öğrencinin Cenazesi Gaziantep’te Defnedildi

İspanya’da Boğulan Öğrencinin Cenazesi Gaziantep’te Defnedildi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.