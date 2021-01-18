Güneydoğulu ihracatçılar ayda 1 milyar dolarlık dış satım hedefliyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge olarak aylık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kileci, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, zor ve sınavlarla dolu bir yılın geride bırakıldığını, Gaziantep'in de bu sınavdan her türlü olumsuzluğa rağmen başarıyla çıktığını söyledi.

Bölge genelinde çok sayıda firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Kileci, yeni girişimlerle beraber geleceğe daha umutlu baktıklarını aktardı.

Aralık 2020'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40'lık artışla 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerine, bu rakamın da aylık en yüksek dış satım olduğuna dikkati çeken Kileci, "Geçen yıl toplamında 9 milyar 278 milyon dolarlık dış satış yaptık. Bundan sonraki hedefimiz aylık 1 milyar dolarlık ihracat yapabilmek." ifadelerini kullandı.

Kileci, bölgenin lokomotifi konumundaki Gaziantep'in yıl boyunca Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5. kenti olduğunu, Gaziantep'i bundan sonraki süreçte daha üst sıralara çıkarmayı istediklerini kaydetti.

