Güneydoğu'nun turizm merkezleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da bayram yoğunluğu

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu'nun kültür ve gastronomi alanında öncü kentleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla turizm hareketliliği yaşanıyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep, tarihi değerleri, kadim gelenekleri, kültürü, yemekleri ve tatlılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi çok sayıda gezilecek mekana sahip kent, birbirinden lezzetli yemekleriyle de gelenlere ziyafet sunuyor.

Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, ızgara ve tatlı çeşitleri dışında kente özgü 400'e yakın tencere yemeğini de tatma fırsatı bulabiliyor.

Kültürel değerleriyle ve inanç turizmiyle öne çıkan Şanlıurfa'da da tatilcilerin uğrak noktası olarak kültürel değerler öne çıkıyor.

"Peygamberler şehri" Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, neolitik döneme ait yeni eserlere ulaşılan Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen Harran'ın yanı sıra doğal güzellikleriyle de misafirlerini ağırlıyor.

Şanlıurfa Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen, AA muhabirine, bayram dolayısıyla kente yoğun bir ziyaretçi akını yaşandığını belirtti.

Turizm sezonunun Kovid-19 öncesindeki gibi normale döndüğünü ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının bizim en yüksek doluluk sezonumuz olan nisan ayına denk gelmesiyle yoğun bir süreç yaşandı. Ama bayramla beraber eski normale geri döndük. Demek insanlar da artık evlerinde sıkıldılar ve kendilerini adeta dışarıya attılar. Bu dönemde sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi gezilebilecek bir destinasyon. Tüm Türkiye'den Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır bölgesine ciddi bir talep var. Bunun yoğunluğunu hep birlikte yaşıyoruz ve birlikte görüyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise hafta sonunun da eklenmesiyle bayram tatilinin 5 güne çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle doğal yaşam parkımıza yaklaşık 500 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Doğal Yaşam Parkımızda özellikle safari park, tropik kelebek bahçesi, Zooloji ve Doğa Müzesi, akvaryum birimleri, şempanze adamız ziyaretçilerimizin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü dünyanın 4'üncü büyük hayvanat bahçesiyiz. Her gün binlerce ziyaretçiyi burada ağırlıyoruz. Hayvanların doğal yaşam alanlarına uygun barınaklar, tesisler dizayn ettiğimiz için hayvanlar burada daha mutlu, daha huzurlu ve doğurganlık oranları da daha fazla."

Özsöyler, yakın zamanda "Kartopu" ismini verdikleri beyaz kaplanın hayvanat bahçesine geldiğini ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çektiğini, özellikle çevre illerden "Kartopu"nu görmek için gelenlerin olduğunu ifade etti.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak da Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram tatili yoğunluğu yaşandığını belirterek, turlarla çok fazla ziyaretçi ağırladıklarını ve bu yıl ziyaretçi rekoru kıracaklarına inandıklarını kaydetti.

- Ziyaretçilerin yorumları

Gaziantep'teki tatilcilerden Osman Çakır da Kütahya'dan bayramda çocuklarıyla bölgeye geldiklerini, havanın da gezmek için çok ideal olduğunu ifade ederek, kentteki diğer turistik yerleri de ziyaret edeceklerini aktardı.

Önder Çınar da Mersin'den geldiğini ve hayvanat bahçesini çok beğendiğini belirterek, görmediği bazı hayvanları da gördüğü için mutlu olduğunu kaydetti.

Ailesiyle Malatya'dan gelen 10 yaşındaki Beril Kaya da hayvanat bahçesindeki maymunları ve leoparı çok beğendiğini belirtti.

Aysun Akgüneşkaya da Aydın'dan turla geldiklerine değinerek, "Bugün Gaziantep'teyiz, çok güzel. Müzeyi merak ediyorduk, çok güzel bir müze. Çingene kızı özellikle gelip görülmesi gereken bir eser. Mutlaka herkesin gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.

Motosiklet eğitmeni Derya Yüce de İzmir'den 14 motosikletle geziye çıktıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e dün akşam geldik. Bugün de ilk işimiz Zeugma Müzesine gelmek oldu. Biraz önce gezdik, çok etkilendik, çok güzel bir müze olmuş. Yapanların eline sağlık, harika bilgiler aldık. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz derler. O yüzden müze gezmek, tarihi öğrenmek bizim için çok keyifli. Bir de gezimizi motosikletle yapıyor olmak da çok keyifli. Mutluyuz bugün, gezmeye devam edeceğiz."

Şanlıurfa'yı gezen tatilcilerden İbrahim Coşkun da bayram dolayısıyla ailesiyle ilk kez "Peygamberler şehri"ni gezmeye geldiklerine işaret ederek, özellikle Balıklıgöl'ü çok beğendiklerini söyledi.

