YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Güngör’den ilk ziyaret Zeybekci’ye

Güngör’den ilk ziyaret Zeybekci’ye

03.02.2021 09:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Denizli İl Başkanı Nihat Zeybekci ve yeni yönetimi, ilk ziyaretini önceki dönem Ekonomi Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesi Nihat Zeybekci’ye gerçekleştirdi.Ziyarette konuşan İl Başkanı Yücel Güngör, “Denizli’mizin vizyon kent olmasının temellerini 2004 yılında sağlam şekilde atılmasının mimarı olan sayın bakanımıza emekleri için teşekkür ederim” dedi.Eski Bakan Zeybekci de, ziyaretleri için İl Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, başarılar diledi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Nihat Zeybekci ve yeni yönetimi, ilk ziyaretini önceki dönem Ekonomi Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesi Nihat Zeybekci’ye gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan İl Başkanı Yücel Güngör, “Denizli’mizin vizyon kent olmasının temellerini 2004 yılında sağlam şekilde atılmasının mimarı olan sayın bakanımıza emekleri için teşekkür ederim” dedi.

Eski Bakan Zeybekci de, ziyaretleri için İl Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, başarılar diledi. Zeybekci, birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde AK Parti’nin 2023 seçimlerinde de başarılı olacağından şüphesinin olmadığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
07:59
Öğle
13:22
İkindi
16:11
Akşam
18:36
Yatsı
19:53

Denizli Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Çomut Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Saltak Eczanesi
Merkezefendi
Uzman Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
Neva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Kar kuyuları şerbet için dolduruluyor

Kar kuyuları şerbet için dolduruluyor

Apart dairesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Apart dairesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Fuhuş operasyonunda apart yetkilisi ve 8 kişiye 17 bin lira ceza kesildi

Fuhuş operasyonunda apart yetkilisi ve 8 kişiye 17 bin lira ceza kesildi

Bayat ekmekler çöp olmuyor

Bayat ekmekler çöp olmuyor

Denizli'nin ocak ayı ihracatı arttı

Denizli'nin ocak ayı ihracatı arttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.