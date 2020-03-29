Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, canlı sınıflarla uzaktan eğitime devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, faaliyetlerini aksatmadan sürdürmek için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uzaktan eğitim programlarını takip etmenin yanında, eğitmen kadrosuyla da canlı yayınlar üzerinden öğrencilerle derslere devam ediyor.

Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden yapılan açıklamada, okulun kuruluşundan bugüne kadar tüm eğitsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiği gibi bugün de çağı yakaladığı ve eğitim faaliyetlerini aksatmadan sürdürmeyi başardığı belirtilerek, "Küresel bir maraz haline gelen, önce dünyanın çeşitli coğrafyalarında ve ne yazık ki nihayetinde ülkemizde de etkisini gösteren Kovid-19 salgını, tüm sektör ve alanları olumsuz etkilediği gibi eğitim-öğretim çalışmalarını da maalesef olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz etkiyi kırmak ve eğitsel faaliyetleri aksatmamak adına bakanlığımızın bir dizi çalışması olmuştur. Bunun yanı sıra bizler de Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak eğitsel faaliyetlerin aksamaması adına ivedi bir biçimde tedbirler almış bulunmaktayız." denildi.