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Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, canlı sınıflarla uzaktan eğitime devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, canlı sınıflarla uzaktan eğitime devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, faaliyetlerini aksatmadan sürdürmek için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uzaktan eğitim programlarını takip etmenin yanında, eğitmen kadrosuyla da canlı yayınlar üzerinden öğrencilerle derslere devam ediyor.

Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden yapılan açıklamada, okulun kuruluşundan bugüne kadar tüm eğitsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiği gibi bugün de çağı yakaladığı ve eğitim faaliyetlerini aksatmadan sürdürmeyi başardığı belirtilerek, "Küresel bir maraz haline gelen, önce dünyanın çeşitli coğrafyalarında ve ne yazık ki nihayetinde ülkemizde de etkisini gösteren Kovid-19 salgını, tüm sektör ve alanları olumsuz etkilediği gibi eğitim-öğretim çalışmalarını da maalesef olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz etkiyi kırmak ve eğitsel faaliyetleri aksatmamak adına bakanlığımızın bir dizi çalışması olmuştur. Bunun yanı sıra bizler de Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak eğitsel faaliyetlerin aksamaması adına ivedi bir biçimde tedbirler almış bulunmaktayız." denildi.

- Online program üzerinden canlı sınıflarda dersler yapılıyor

Okul öğretmenlerinin, Zoom programları üzerinden öğrencilerle canlı ders yaptıkları aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başta İngilizce hazırlık sınıflarımız olmak üzere tüm sınıf düzeylerinde İngilizce faaliyetlerini, yine tüm sınıf düzeylerinde Arapça ve meslek dersleri faaliyetlerini nitelik bazlı olarak Zoom programı üzerinden devam ettirmekteyiz. Ayrıca üniversite sınavına hazırlanan son sınıf öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerini de aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Zoom programı üzerinden planladığımız bu kültür derslerinde, alanında uzman kadromuz, öğrencilerimizi yalnız bırakmamakta, değişen sınav müfredatı ile ilgili rehberlik faaliyetlerini de yine bu online sistem üzerinden anlık olarak gerçekleştirmektedir. Hep birlikte hayatlarımızı evlerimize sığdırmaya çalıştığımız bu günlerde eğitimi, sınıflardan ve okul koridorlarından çıkarıp öğrencilerimizin evlerine misafir olmaktayız. Bu zor günleri fedakarlık ve özveriyle atlatacağımızın bilinciyle hareket ediyor ve 'Evde ve sağlıkla kal Türkiye' diyoruz."

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