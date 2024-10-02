Güngören'de 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürüyen T.T'ye arkasından gelen şüpheli silahla ateş açtı.

Silahlı saldırıda T.T. ile yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı, T.T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, T.T. kaldırımda yürürken arkasından hızla gelen zanlının silahla ateş açması, T.T'nin ani refleksle hareket etmesi ve şüphelinin olay yerinden kaçması yer aldı.