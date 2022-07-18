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Güngören'de bir evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

18.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de bir evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de gündüz vakti girdikleri evden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheliden biri, kolundaki dövmeden tespit edilerek yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede evin kapısını çeşitli aparatlar kullanarak açan ve içeri giren iki zanlının 50 bin lira, 100 avro, 200 dolar, bir adet dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyalarını alarak kaçtıkları anlaşıldı.

Evin çevresindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, zanlıların olay yerinden bir taksiye binerek uzaklaştıklarını, daha sonra bir benzin istasyonunda durduklarını, burada da güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerini belirledi.

Kolundaki dövmeden hareket edilerek kimliği tespit edilen şüpheli N.A, dün Güngören'de gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti, kapkaç, evden hırsızlık gibi konulardan 29 suç kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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