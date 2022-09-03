Güngören’de kadına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Güngören’de kadına şiddet uyguladığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç Osman Mahallesi’nde 31 Ağustos'ta, R.A.K. isimli kadına şiddet uygulayan E.D, kasten yaralama suçuna yönelik çalışmalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül'de yakalandı.

E.D. sorgusunda yaşı küçük R.A.K ile sevgili olduklarını, kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

R.A.K’nin talebi üzerine E.D. hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında önleyici/koruyucu tedbir kararı uygulandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz