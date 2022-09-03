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Güngören’de kadına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

03.09.2022 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören’de kadına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Güngören’de kadına şiddet uyguladığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç Osman Mahallesi’nde 31 Ağustos'ta, R.A.K. isimli kadına şiddet uygulayan E.D, kasten yaralama suçuna yönelik çalışmalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül'de yakalandı.

E.D. sorgusunda yaşı küçük R.A.K ile sevgili olduklarını, kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

R.A.K’nin talebi üzerine E.D. hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında önleyici/koruyucu tedbir kararı uygulandı.

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