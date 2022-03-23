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Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

23.03.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Sönmez Sokak'ta sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde bağıran gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

Bu arada, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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