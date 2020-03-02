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Güngören'de silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.03.2020 21:13 | Son Güncelleme

Güngören'de silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Mahallesi Cevat Açıkalın Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde bir araya gelen Samet T. ile Okan Ü. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Okan Ü., tabancayla Samet T'ye ateş etti. Bacağından vurulan Samet T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan Okan Ü'yü yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Güngören Olay Yeri silahlı yaralama

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