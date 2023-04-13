YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Güngören’de tramvay raydan çıktı

Güngören’de tramvay raydan çıktı

13.04.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabataş-Bağcılar seferini yapan T1 tramvayı Güngören durağında raydan çıktı.

Bağcılar yönüne seferler geçici olarak durdurulurken, yolcular anonslarla İETT otobüslerine yönlendirildi.

T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Güngören durağında raydan çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Bağcılar yönüne seferler geçici olarak durduruldu. Durağa gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro ekipleri, arızanın oluştuğu yeri tespit etti. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, bozulan rayla ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik ekipleri ise gelen yolcuları anonslarla İETT otobüslerine yönlendirildi. Güngören-Kabataş arasında seferler çift yönlü devam ederken, Güngören ve Bağcılar arasında seferler ise her iki yönde yapılmıyor. İBB ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Yaşanan kaza ile ilgili Metro İstanbul yaptığı açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölüTEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Antalya'da kavga ettiği müteahhidi öldüren inşaat bekçisi tutuklandıAntalya'da kavga ettiği müteahhidi öldüren inşaat bekçisi tutuklandı
Kırklareli'nde yağışlar Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesini arttırdıKırklareli'nde yağışlar Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesini arttırdı
Anahtar Kelimeler:
Güngören

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Nisan Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:22
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:12
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.