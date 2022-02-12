YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Güngören'de yangın çıkan tekstil imalathanesindeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Güngören'de yangın çıkan tekstil imalathanesindeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

12.02.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de yangın çıkan tekstil imalathanesindeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Güngören'de dün çıkan yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği binada belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerindeki yangınla ilgili Güngören Belediyesi ekiplerince bina ve çevresinde başlatılan enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yangının meydana geldiği 5 katlı iş yerinde, belediye ekipleri, binanın önüne dökülen malzemeleri kaldırarak temizlik çalışması yaptı. Biriken malzemeler kamyonlara yüklenerek atık merkezine götürülüyor.

Çalışmaların akşama da sarkması nedeniyle spot ışıklar kullanılarak bina ve çevresi aydınlatılıyor.

Güvenlik şeridiyle kapatılan bina çevresinde polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Trabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladıTrabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladı
Anahtar Kelimeler:
Güngören

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:56
Öğle
13:23
İkindi
16:13
Akşam
18:41
Yatsı
20:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Cumartesi

Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Deniz Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.