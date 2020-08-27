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Günı Işığı derneği yardıma muhtaç aileleri sevindiriyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan Gün Işığı Derneği, yardımseverlerin yaptığı kıyafet yardımlarıyla zor durumdaki ailelere ışık oluyor.Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan ve sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir ayağı olan Gün Işığı Derneği, ilçe genelindeki zor durumdaki ailelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor.

Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan Gün Işığı Derneği, yardımseverlerin yaptığı kıyafet yardımlarıyla zor durumdaki ailelere ışık oluyor.
Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan ve sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir ayağı olan Gün Işığı Derneği, ilçe genelindeki zor durumdaki ailelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Tütünçiftlik ve Hereke’de bulunan dernek binalarında, yardımseverlerin destekleri ile alınan kıyafetler, zor durumdaki ailelere veriliyor. Tütünçiftlik ve Hereke’deki dernek binalarına giden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulunan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, “Körfez Gün Işığı Derneği, “İnancımız, kültürümüz ve geleneğimizde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygusunun somut bir örneğidir” dedi.
Sosyal belediyeciliğin önemini vurgulayan Başkan Yardımcısı Yurt, “Körfez Belediyesi bünyesinde kurduğumuz ve sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir ayağı olan Gün Işığı Derneği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ışık oluyoruz. Başkanımız Şener Söğüt’ün de en fazla önem verdiği konulardan biri de derneğimizin faaliyetleri. Bu kapsamda her geçen gün daha fazla yardıma muhtaç aileye ulaşarak, ışık oluyoruz” diye konuştu.

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