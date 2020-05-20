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Günlük 6 bin 400 Suriyeli’ye iftar veriliyor

KİLİS HABERLERİ  | 20.05.2020 16:00 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin Cerablus ve El bab ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi sivillere yönelik günlük 6 bin 400 kişilik iftar yemeği dağıtıyor.Ramazan ayında Suriye’deki savaş mağduru sivillere yönelik yardım çalışmalarına devam eden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), Cerablus ve El bab’ta ihtiyaç sahibi 6 bin 400 kişilik yemeği her gün bölgedeki kamplara dağıtıyor.Kilis İHH basın birimi sorumlusu Yakup Alaca yaptığı açıklamada, Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız bu dönemlerde insani yardım çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir.Alaca, “Ramazanın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin birçok noktasında iftar dağıtımlarımız kesintisiz şekilde devam etmektedir.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin Cerablus ve El bab ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi sivillere yönelik günlük 6 bin 400 kişilik iftar yemeği dağıtıyor.
Ramazan ayında Suriye’deki savaş mağduru sivillere yönelik yardım çalışmalarına devam eden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), Cerablus ve El bab’ta ihtiyaç sahibi 6 bin 400 kişilik yemeği her gün bölgedeki kamplara dağıtıyor.
Kilis İHH basın birimi sorumlusu Yakup Alaca yaptığı açıklamada, Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız bu dönemlerde insani yardım çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir.
Alaca, “Ramazanın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin birçok noktasında iftar dağıtımlarımız kesintisiz şekilde devam etmektedir. 10 Yıldır toplu verdiğimiz iftarları bu sene Covıd-19 salgınından dolayı yapamadık. Bunun yerine her gün çadır kentlerde, evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara iftariye paket şeklinde ulaştırdık. Bu ramazanda da Suriye halkını bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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