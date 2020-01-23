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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:57 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 706 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 438 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 419 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 571 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 873 bin 706 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 869 bin 438 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 252 bin 249 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 200 bin 462 megavatsaat ile ithal kömür ve 171 bin 104 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 9 bin 805 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 667 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Enerji Piyasaları İşletme AŞ tüketim Üretim

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