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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA HABERLERİ  | 09.02.2020 09:16 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 844 bin 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 453 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 688 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 49 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 844 bin 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 846 bin 453 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 215 bin 40 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 166 bin 603 megavatsaat ile ithal kömür ve 124 bin 987 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 859 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 417 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Enerji tüketim

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