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  4. Günlük isimli tiyatro gösterisi yapıldı

Günlük isimli tiyatro gösterisi yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.01.2020 17:16 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) tarafından ‘Umutlar Sönmesin’ projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik ‘Günlük’ adlı tiyatro gösterisi düzenlendi.İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen projede çocukların zararlı maddelerle tanışması, bunlara bağlanması ve bunun sonucunda yaşanan kötü olayların anlatıldığı tiyatro gösterisinde öğrencilere, bu tür maddelerden uzak durulması gerektiğinin vurgusu yapıldı.Yaklaşık 5 bin lise öğrencisinin 10 seansta katılım sağladığı tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından büyük beğeni aldı.Milli ve manevi değerlerine bağlı, insana, düşünceye, ahlaka, özgürlüğe ve kültürel mirasa saygı duyan bireylerin yetiştirilmesi için çalıştıklarını belirten KİMDER Başkanı Osman Dündar, dernek faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.KİMDER Başkanı Osman Dündar, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasına destek veren herkese teşekkür etti.Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Saadettin Doğan, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve öğrenciler katıldı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) tarafından ‘Umutlar Sönmesin’ projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik ‘Günlük’ adlı tiyatro gösterisi düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen projede çocukların zararlı maddelerle tanışması, bunlara bağlanması ve bunun sonucunda yaşanan kötü olayların anlatıldığı tiyatro gösterisinde öğrencilere, bu tür maddelerden uzak durulması gerektiğinin vurgusu yapıldı.
Yaklaşık 5 bin lise öğrencisinin 10 seansta katılım sağladığı tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından büyük beğeni aldı.
Milli ve manevi değerlerine bağlı, insana, düşünceye, ahlaka, özgürlüğe ve kültürel mirasa saygı duyan bireylerin yetiştirilmesi için çalıştıklarını belirten KİMDER Başkanı Osman Dündar, dernek faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
KİMDER Başkanı Osman Dündar, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasına destek veren herkese teşekkür etti.
Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Saadettin Doğan, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve öğrenciler katıldı.

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Dünya Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Perihan Eczanesi
Kahta
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