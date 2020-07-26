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Günlük taze yemekler can dostlara mama oluyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, anlaşma sağladığı kamu ve özel kurumların yemekhanelerinde arta kalan günlük yemekleri bakım evinde yaşayan sokak hayvanlarıyla buluşturuyor.Avrupa standartlarındaki modern tesislerde sağlıklı ve güvenli bir hayat süren sokak hayvanlarının yemek ihtiyaçlarını anlaşma sağladığı kamu ve özel kurumların yemekhanelerinde arta kalan günlük taze yemeklerle karşılayan ekipler, bu yemeklerin yanı sıra can dostlara besin değeri yüksek kuru ve yaş mamalarla da besin takviyesinde bulunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, anlaşma sağladığı kamu ve özel kurumların yemekhanelerinde arta kalan günlük yemekleri bakım evinde yaşayan sokak hayvanlarıyla buluşturuyor.
Avrupa standartlarındaki modern tesislerde sağlıklı ve güvenli bir hayat süren sokak hayvanlarının yemek ihtiyaçlarını anlaşma sağladığı kamu ve özel kurumların yemekhanelerinde arta kalan günlük taze yemeklerle karşılayan ekipler, bu yemeklerin yanı sıra can dostlara besin değeri yüksek kuru ve yaş mamalarla da besin takviyesinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’nde yaklaşık bin 500 hayvanın barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Günde iki kez 6 farklı noktaya arta kalan yemekleri almaya giden ekipler, ortalama 2 ton civarında topladıkları yemeklerle hayvanları sabah ve akşam olmak üzere besliyor. Ayrıca şehrin farklı noktalarına yerleştirilen 50’yi aşkın bayat ekmek toplama kumbarasından da gün aşırı ekmek toplayan ekipler, bunları da can dostların beslenmesinde kullanıyor.
Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması sayesinde hem artan yemeklerle bayat ekmeklerin çöpe gitmemesiyle israfın önüne geçiliyor hem de bütçeden tasarruf edilerek daha çok hayvana ulaşma imkanı elde ediliyor. 6 veteriner hekim, 7 tekniker olmak üzere toplam 33 personel, İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’nde can dostların bakımını üstleniyor.
Vatandaşlar, yaralı, bakıma muhtaç can dostların tedavileri için 7/24 hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi nakil araçları, Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, ALO 153 ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunabiliyor.

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