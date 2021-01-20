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Günpınar Şelalesi kısmen dondu

20.01.2021 12:51 | Son Güncelleme:
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Günpınar Şelalesi kısmen dondu

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nin büyük bölümü bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi'nin büyük kısmı, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesi üzerine kısmen buz tuttu.

Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalede, 40 metre yükseklikten akan suların donması sonucu kayalıklar üzerinde buz sarkıtları oluştu.

Donan şelale, fotoğraf ve doğaseverler için adeta tabloları aratmayan bir manzara ortaya çıkardı.

Her mevsim ziyaretçi ağırlayan Günpınar Şelalesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Öte yandan ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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