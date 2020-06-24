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Günpınar Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı

MALATYA HABERLERİ  | 24.06.2020 14:54 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende İlçesindeki Günpınar Şelalesi, Covid-19 tedbirleri ile misafirlerini ağırlamaya başladı.Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Malatya’nın Darende ilçesi, ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Günpınar Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı

Malatya’nın Darende İlçesindeki Günpınar Şelalesi, Covid-19 tedbirleri ile misafirlerini ağırlamaya başladı.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Malatya’nın Darende ilçesi, ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Bu kapsamda, Darende Günpınar Şelalesi de ziyaretçiler Covit- 19 virüs nedeniyle kurallara uyulduğu gözlerden kaçmadı.
Türkiye’de tabii şelalelerden biri olan ve güzel manzarası ile ziyaretçilerin beğenisini kazanan Günpınar Şelalesinde piknik alanları, oturma perguleleri ve restaurantı ile hizmet sunuluyor.
Darende Belediyesi şirketi tarafından işletilen Günpınar Şelalesi, hır yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
Darende İlçesi Günpınar Mahallesi’nde bulunan Günpınar Vadisi, Günpınar Şelalesinin kaynağı ile şelale arasında yer alır. 2 kilometre uzunluğundaki vadide birçok mini şelale mini gölet ve mağaralar ile bir kanyon yer alır. Günpınar Vadisi bir güzellikler beldesidir. Doğa yürüyüşü fotoğraf çekmeye uygun orta zorlukta bir parkurdur. Darende’de doğa yürüyüşü için Başka güzergahlarda vardır. Günpınar Vadisini gezmek için araçla kaynağın yakınına suyun gözüne gidilip dönüş vadi içinden yürüyerek yapılabileceği gibi şelale civarındaki kayalılardan tırmanılarak da vadiye gidilebilir.
Türkiye’nin birkaç tabii şelalesinden birisi olan Günpınar Şelalesi, Darende ilçe merkezine 8 kilometre mesafede. Malatya - Kayseri D-300 Karayoluna 5 kilometre mesafededir. Darende’yi Kayseri yönünde 3 kilometre geçince sola dönen asfalt yol sizi doğruca Günpınar Mahallesi’nden geçirerek şelaleye ulaştırır. Metrelerce yükseklikten 3 boğum halinde dökülen suların oluşturduğu Günpınar Şelalesi, güzel manzarası, buz gibi kaynak suları, serin havası ve çevresine yaydığı negatif iyon ile ziyaretçilerine sağlık ve güzellikler sunuyor.

Günpınar Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı

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