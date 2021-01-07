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Günpınar Şelalesi'nde sis ve kırağı güzelliği

MALATYA HABERLERİ  | 07.01.2021 11:01 | Son Güncelleme

Günpınar Şelalesi'nde sis ve kırağı güzelliği

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nin çevresinde sis ve kırağı güzel görüntüler oluşturdu.

El değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi, ziyaretçilerine tabloları aratmayan manzara sunuyor.

Günpınar Kanyonu'nun bitimindeki sarp kayalıkların arasında bulunan ve yılın dört mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünen şelale, sis ve kırağının oluşturduğu puslu havasıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Sisle birlikte etkili olan kırağı, şelale çevresindeki ağaç ve bitkiler üzerinde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

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