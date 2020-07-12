YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

AYDIN HABERLERİ  | 12.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı hafta sonu tatilci akınına uğradı.Sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşların ve çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik tatilcilerin 3 kilometreyi bulan kuyruk oluşturması sonucu, milli park Saat: 13.00’den itibaren araç girişine kapatıldı.Milli park girişinde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluşması sonucu Kuşadası Milli Park Şefliğinden açıklama yapıldı.

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı hafta sonu tatilci akınına uğradı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşların ve çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik tatilcilerin 3 kilometreyi bulan kuyruk oluşturması sonucu, milli park Saat: 13.00’den itibaren araç girişine kapatıldı.
Milli park girişinde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluşması sonucu Kuşadası Milli Park Şefliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “ Milli Parkımızdaki aşırı yoğunluktan dolayı ,Milli Parkımız saat 13:00 itibari ile araç girişlerine kapatılacaktır.Mevcut durum itibari ile araç kuyruğu 3 km yi bulmuştur. Ziyaretçilerimizin Toplu Taşıma Araçlarını kullanmaları ve alternatif alanları tercih etmelerini önemle rica ediyoruz “ denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
04:05
Sabah
05:50
Öğle
13:19
İkindi
17:12
Akşam
20:39
Yatsı
22:16

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Gazi Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.