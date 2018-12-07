Ozan Kabak'ın yeni takımını açıkladı

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho'nun Beşiktaş’a transferi için kapıların ardına kadar açıldığı belirtildi. (Akşam)

Islam Slimani’ye ülkesinden ilginç bir çağrı geldi. Competition sitesi, "Slimani için en doğru karar Fener’den ayrılıp başka bir takıma gitmek” ifadelerini kullandı. (Star)