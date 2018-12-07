Ozan Kabak'ın yeni takımını açıkladı

Günün transfer iddiaları (7 Aralık 2018)
Günün transfer iddiaları (7 Aralık 2018)
Ara transferde golcü transfer etmek isteyen Galatasaray, Swansea City'den Wilfried Bony'i yarım sezon bedelsiz olarak kiralamak istiyor. (Yeni Şafak)
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yeniden teknik direktörlük görevine gelmesi durumunda kadro dışı kalan Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın takıma geri döneceği iddia edildi. (Star)
Devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Eren Derdiyok'un eski takımı Basel'e sıcak baktığı öğrenildi. (Akşam)
Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho'nun Beşiktaş’a transferi için kapıların ardına kadar açıldığı belirtildi. (Akşam)
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'ya kancayı taktı. (Habertürk)
Islam Slimani’ye ülkesinden ilginç bir çağrı geldi. Competition sitesi, "Slimani için en doğru karar Fener’den ayrılıp başka bir takıma gitmek” ifadelerini kullandı. (Star)
Galatasaray yönetimi bu sezon sergilediği performansla tüm Avrupa’nın ilgisini çeken Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. (Akşam)
Beşiktaş'ta Şenol Güneş takım içinde huzursuzluk çıkaran Babel, Pepe, Adriano, Tolga, Vagner Love'ın satılmasını istedi. (Akşam)
Fenerbahçe'de taraftarın Ersun Yanal isteğine rağmen Ali Koç'un gönlünde Arsene Wenger isminin yattığı öğrenildi. (Akşam)
Savunmanın göbeğini güçlendirmeyi düşünen Galatasaray, ismi Fenerbahçe ile de anılan Manchester Cityli Eliaquim Mangala’yı listenin ilk sırasına koydu. (Akşam)
Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, yeniden sarı kırmızılıların gündeminde... 35 yaşındaki Melo'nun sezon sonuna kadar Galatasaray'da oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi. (Yeni Şafak)
İtalyan basını Juventus’un, Atletico PR takımında forma giyen Renan Lodi’ye teklif yaptığını yazarken, Fenerbahçe’nin teklifinin de masada durduğunu iddia edildi. (Fotospor)
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Juventus'un Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak ile ilgilendiğini belirtirken "10 haftalık değil, Ozan 4 yıldır takip ediliyor" dedi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ismi kabul görmezse Tayfun Korkut’a gidilecek. Tayfun Korkut Fenerbahçe için olumlu konuştu. (Cumhuriyet)
Galatasaray'ın devre arasında forvete yapacağı ilk transfer Sevilla'da fazla forma şansı bulamayan Luis Muriel olacak gibi görünüyor. (Sporx)
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