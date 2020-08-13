Günyazı Köyü’nde orman yangını

Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı Günyazı Köyü’nde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan yandı.
Yangın öğlen saatlerinde Günyazı Köyü’ne bağlı Gölcüğez Mevkii’nde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayılmaya başladı. Dumanları gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede yangın alanına ulaşan Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla alevlere müdahale etti. Yangın alanının çevresi sarılarak kontrol altına alınan yangında, söndürme çalışmaları devam ederken yaklaşık 2 hektar büyüklüğünde orman alanının yangından zarar gördüğü öğrenildi.